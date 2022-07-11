KARLAMA SERİNLİĞİ - Son Dakika
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KARLAMA SERİNLİĞİ

11.07.2022 15:48

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Kurban Bayramı'nda Toros dağlarının zirvesindeki kar kütlesinden kesilerek ilçeye getirilen kara şerbet dökülerek hazırlanan karlama, sıcaktan bunalanlardan yoğun ilgi gördü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Kurban Bayramı'nda Toros dağlarının zirvesindeki kar kütlesinden kesilerek ilçeye getirilen kara şerbet dökülerek hazırlanan karlama, sıcaktan bunalanlardan yoğun ilgi gördü.

Serik'te tezgah açan karlama satıcıları, sıcak havada farklı damak tadı denemek ve serinlemek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı. Torosların zirvesindeki 3 metre yüksekliğindeki kar kütlelerinden alınan karların şerbetle karıştırılmasıyla oluşturulan karlama, 10 liradan alıcı buldu. Karlama satan Selahattin Salman, "Gündoğmuş Güzelbağ yaylasından kar getiriyoruz. Elektrikli bıçkı ile keseriz. Milletimize sunarız. Bu karı Serik'te en fazla yörükler yer. Özellikle yörüklerin tercih etmelerinin sebebi ise ta eskiden yaylalara çıkan yörükler koyun yoğurdu, pekmez ile bu karı karıştırıp yerlerdi. Şimdilerde Osmanlı şerbeti ile karıştırıp veriyoruz. Her türlü şerbetimiz var. 3 metre yüksekliğindeki kar kütlesinin en alttaki 1.5 metresini alırız. Evine götürmek isteyenlere de su şişelerinde şerbetle veriyoruz. Dondurmadan ucuz olduğu için ilgi görüyor. Tabağını 10 liradan veriyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARLAMA SERİNLİĞİ - Son Dakika

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