Karlar Altında Kalan Araçlarını Böyle Temizlediler

Karlar altında kalan araçlarını böyle temizlediler Konya'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyorKONYA - Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karlar altında kalan araçlarını böyle temizlediler

Konya'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor



KONYA - Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarını, esnaflar da iş yerinin önünü temizledi.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve bir çok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı birlikte birçok ilçe ve kent merkezinde okullar tatil edildi. Sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Mevlana Müzesi de beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, araçlarını temizledi. İş yerini açan esnaf ise dükkanlarının önünü açarak temizlik yaptı. Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, "Bu berekete ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

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