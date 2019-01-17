Karlar Altında Kalan Başkent'te Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Karlar altında kalan Başkent'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde ve Kızılcahaman Soğuk Su Milli Parkında, yaban hayatına yemleme çalışması yaptı.

Karlar altında kalan Başkent'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı



ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde ve Kızılcahaman Soğuk Su Milli Parkında, yaban hayatına yemleme çalışması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri de, il genelinde ve özellikle Kızılcahaman Soğuk Su Milli Parkında mevcut yoğun kar ve dondan etkilenen yaban hayatına destek amacıyla yemleme çalışması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, yemle çalışması hakkında bilgi verdi. İsmetoğlu, "Zor geçen kış şartlarında ve karın fazla yağdığı dönemlerde ban hayvanlarının yiyecek bulmaları oldukça zorlanıyor. Bu maksatla yaban hayvanlarının bir kısmı yerleşim yerlerine kadar inerek yiyecek arayışına girebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her yıl olduğu gibi bu yılda ülke genelinde 15 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yemleme çalışması devam ediyor. Soğuk Su Milli Parkımız içerisinde etçil ve otçul yaban hayvanlarımız fazladır. Bugünkü yemleme çalışması sadece otçul ve kuşlara yönelik olacak. Diğer zamanlarda etçil yaban hayvanlarını yemleyeceğiz" dedi.

Türkiye genelinde yemleme çalışmalarında yılda 300 ton yem ve yiyecek doğaya bırakılırken Ankara genelinde ise 30 ton yem yabani hayvanlarla buluşuyor.

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