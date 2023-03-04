Karlar eridi, 300 metrelik fay kırığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Karlar eridi, 300 metrelik fay kırığı ortaya çıktı

04.03.2023 12:13

Karlar eridi, 300 metrelik fay kırığı ortaya çıktı Depremin Adana'nın Aladağ ilçesinde oluşturduğu fay kırığı izleri havadan görüntülendi Kahramanmaraşlı yıkıcı depremden etkilenen Adana'da, fay hattının Aladağ'da oluşturduğu yarıklar karın kalkmasıyla havadan görüntülendi.

Karlar eridi, 300 metrelik fay kırığı ortaya çıktı

Depremin Adana'nın Aladağ ilçesinde oluşturduğu fay kırığı izleri havadan görüntülendi

ADANA - Kahramanmaraşlı yıkıcı depremden etkilenen Adana'da, fay hattının Aladağ'da oluşturduğu yarıklar karın kalkmasıyla havadan görüntülendi. Kar eriyince gün yüzüne çıkan fay kırığının 300 metre boyunca ormanlık alanı birbirinden ayırması dikkat çekti.

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Ceritler Mahallesi Tereli mevkiinde depremin ardından fay hattının oluşturduğu yarık, bölgedeki karın erimesiyle ortaya çıktı. Ceritler Mahalle Muhtarı Nabi Karakız yaşadıkları depremin ardından fay hattının ortaya çıktığını kaydederek bilgi verdi.

Fay hattının ilk köy sakinleri tarafından tespit edildiğini dile getiren muhtar Karakız," Burada ilk Kahramanmaraş depreminde bir fay hattı oluştu. İkinci depremde yarıklar daha da arttı. Köylüler fark etti. Yetkililere haber verdik. Yaklaşık 300 metre civarında oluşan fay hattı. Burada yarım metre kar vardı fark etmedik karlar eriyince ortaya çıktı. Balyoz vurulması patlama gibi bir ses duyduk. Kayalık alanda çok sayıda kaya yollara devrildi ve belediyemiz ile birlikte yollarımız kayalardan temizledik açtık. Hasarlı evlerimiz de var" dedi.

300 metrelik fay kırığının derinliğinin yer yer 3 metreyi bulduğuna dikkat çeken Karakız, depremin şiddetini bu görüntülerin bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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