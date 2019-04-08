Karlar Eridi, Bazı Evleri Su Bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kışın biriken karların erimesi nedeniyle bazı evler su altında kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kışın biriken karların erimesi nedeniyle bazı evler su altında kaldı.



Kış mevsiminde yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede, havaların ısınmasıyla ev ve yolların kenarında biriken karlar erimeye başladı.



Yağmurun da etkisiyle hızla eriyen karlar, ilçenin Mezarlık, Orman ve Cumhuriyet mahalleleri ile ilçeye 4 kilometre uzaktaki Aksu köyünde bazı evlerin su altında kalmasına neden oldu.



Biriken sular nedeniyle sıkıntı yaşayan, evlerine girip çıkamayan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi.



Yüksekova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, su birikintilerin yaşandığı bölgelerde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlattı. Evlerin önündeki suyu tahliye eden ekipler, çevrede biriken çamurları da temizliyor.



Vatandaşlardan Casım Sırrı, binanın kazan dairesi ve garajın su altında kaldığını söyledi.



Sırrı, belediye ekiplerinin suyun tahliye edilmesi konusunda kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

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