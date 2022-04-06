Karlar eridi, büfe ve iskeleler sular altında kaldı - Son Dakika

Karlar eridi, büfe ve iskeleler sular altında kaldı

BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Yalı bölgesinde iskeleler, Çağlayan mevkiinde ise büfe ve yürüyüş yolları sular altında kaldı.

Bartın genelinde etkili olan sağanak yağışlar ve hava sıcaklıklarının artması sonucu kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki kar örtüsü erimeye başladı. Hızla eriyen karlar kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Yalı bölgesinde iskeleler, Çağlayan mevkiinde ise büfe ve yürüyüş yolları sular altında kaldı.