KARLAR ERİDİ ÇAĞLAYANDİBİ ŞELALESİ ÇAĞLADI - Son Dakika
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KARLAR ERİDİ ÇAĞLAYANDİBİ ŞELALESİ ÇAĞLADI

05.05.2022 15:05

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Örümcek Ormanları'nın içinden doğup 15 metre yükseklikten yatağına dökülen Çağlayandibi Şelalesi, karların erimesiyle coşunca, ilgi odağı oldu.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Örümcek Ormanları'nın içinden doğup 15 metre yükseklikten yatağına dökülen Çağlayandibi Şelalesi, karların erimesiyle coşunca, ilgi odağı oldu.

Kentte uzun ladin ve köknar ağaçlarıyla kaplı Örümcek Ormanları'ndaki Çağlayandibi Şelalesi, karların erimesiyle debisi arttı, 15 metre yüksekten dökülen su coşkun akmaya başladı. Çevredekilere serinlik sunan şelale, coşkun akmasıyla ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sundu.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. Fazıl Kaya, kentin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, 'Gümüşhane'ye bakıldığında hem kültür turizmi hem doğa turizm hem de tarih turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Bu değerler içerisinde doğa turizm açısında önemli olan bölgelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Çağlayandibi Şelalesi'dir. 2014 yılında tabiat parkı olarak ilan edildi. Tabiat parkı ilan edilmesiyle birlikte bir çekicilik kazandı. Günümüzde yavaş yavaş yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başardı' diye konuştu.

'HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER'

Ziyaretçi Ünal Bayrak da 'Gümüşhane, Karadeniz'in şirin bir kentidir. Kürtün ise bu şirin kentin güzel bir ilçesidir. Çağlayandibi Şelalesi herkesin görmesi gereken bir yer. Biz sık sık geliyoruz. Anlatmakla bitmez, insanlar gelip görmesi gerekiyor' dedi.

KARLAR ERİDİ ÇAĞLAYANDİBİ ŞELALESİ ÇAĞLADI
KARLAR ERİDİ ÇAĞLAYANDİBİ ŞELALESİ ÇAĞLADI
KARLAR ERİDİ ÇAĞLAYANDİBİ ŞELALESİ ÇAĞLADI
KARLAR ERİDİ ÇAĞLAYANDİBİ ŞELALESİ ÇAĞLADI

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Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Turizm, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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