Son Dakika Haberleri: Karlar Eridi, Evi Su Bastı

Karlar Eridi, Evi Su Bastı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, bir evde baskına yol açtı.

Karlar Eridi, Evi Su Bastı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, bir evde baskına yol açtı. Ev sahibi suyu tahliye etmek için evinin duvarını delmek zorunda kaldı.

Yüksekova'da geçen hafta kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ilçede, iki günden beri ise açık ve güneşli hakim. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar erimeye başlayınca, yollarda su birikintileri oluştu. İnanlı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın zemin katında yaşayan Ragıp Şener'in evini ise su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, Şener, kar sularını tahliye etmek için evin duvarını delmek zorunda kaldı. Şener, su baskınlarının yaşanmaması için yetkililerden yardım istediğini söyledi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:01 Kaynak: DHA

Hakkari, Yüksekova, Kar, Güncel
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