Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü - Son Dakika
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Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

01.04.2022 16:22
Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Kastamonu'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karların erimesi ile derelerden akan çamurlu su, Karadeniz'in rengini kahverengiye çevirdi.

Kastamonu'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karların erimesi ile derelerden akan çamurlu su, Karadeniz'in rengini kahverengiye çevirdi.

Kastamonu'nun sahil bölgesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar suları dere yataklarını taşırdı. Dere yataklarının taşmasıyla bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, bazı yollarda da heyelan meydana geldi. Eriyen kar suları İnebolu ilçesinden geçen Söke Çayı'nda da su seviyesini yükseltti. Söke Çayı'ndan akan çamurlu su sebebiyle Karadeniz'in 500 metrelik bölümünün renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

(Muhammed Kömeçoğlu/İHA)

Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü
Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

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Kastamonu, Karadeniz, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü - Son Dakika


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