Karlar eridi, kurt ve kuşlar hayvan ölülerinin başına toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlar eridi, kurt ve kuşlar hayvan ölülerinin başına toplandı - Son Dakika

Karlar eridi, kurt ve kuşlar hayvan ölülerinin başına toplandı

6 saat önce

ARDAHAN'ın Tepeler köyüne inen kurt, karlar altından çıkan hayvan ölüsünün yanına gelip, bir parça alarak gitti.

Karlar eridi, kurt ve kuşlar hayvan ölülerinin başına toplandı, System.String[]

ARDAHAN'ın Tepeler köyüne inen kurt, karlar altından çıkan hayvan ölüsünün yanına gelip, bir parça alarak gitti. Bu sırada bazı kuşların da hayvan ölüsünün başında olduğu bir köylünün çektiği görüntülere yansıdı.

Havaların ısınması ile birlikte doğada eriyen kar altından hayvanların ölüleri çıkmaya başladı. Bu hayvan ölülerinini başına da yaban hayvanları geliyor. Köy yakınındaki hayvan ölüsü yanına  kurdun bir parça et alması ve kuşların çevrede bulunduğu anlar köy halkından Halil İbrahim Mert tarafından görüntülendi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:29 Kaynak: DHA

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