Karlar eridi menderesler ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlar eridi menderesler ortaya çıktı - Son Dakika

Karlar eridi menderesler ortaya çıktı

1 saat önce

Karlar eridi menderesler ortaya çıktı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu.

Karlar eridi menderesler ortaya çıktı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu.

Beytüşşebap'a bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında bulunan karlar erimeye başladı. Karların erimesi sonrası suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunlukta menderesler oluştu. Menderesler oluşturduğu doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Karlar eridi menderesler ortaya çıktı

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
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