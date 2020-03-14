Karlar eridi menderesler ortaya çıktı - Son Dakika

Karlar eridi menderesler ortaya çıktı
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Karlar eridi menderesler ortaya çıktı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
Karlar eridi menderesler ortaya çıktı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu.
Beytüşşebap'a bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında bulunan karlar erimeye başladı. Karların erimesi sonrası suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunlukta menderesler oluştu. Menderesler oluşturduğu doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.
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