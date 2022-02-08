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Karlar eridi, Samsun'daki barajlar doldu - Son Dakika

Karlar eridi, Samsun'daki barajlar doldu

08.02.2022 12:31

Karlar eridi, Samsun'daki barajlar doldu Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı Son 50 yılın en yoğun kar yağışını alan Samsun'da barajların doluluk oranları yükseldi.

Karlar eridi, Samsun'daki barajlar doldu

Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

SAMSUN - Son 50 yılın en yoğun kar yağışını alan Samsun'da barajların doluluk oranları yükseldi. Özellikle Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Son yıllarda eski senelere nazaran az yağış alan ve meteorolojik kuraklık yaşayan Türkiye'de birçok ilde barajlardaki doluluk oranı endişe verici boyutlara düşmüştü. Samsun genelinde 2020 yılında yaşanan kuraklığın ardından birçok baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2021 yılının ilk 9 ayı ve 2022 yılının başında yoğun yağmur ve kar yağışı alan Samsun'da barajların doluluk oranları artış gösterdi.

Kızılırmak'taki 4 barajın durumu

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Samsun-Altınkaya Barajı'nın 2021 yılı Şubat ayında yüzde 54,1 olan aktif doluluk oranı 2022 Şubat'ta yüzde 60,4'e yükseldi. Samsun- Derbent Barajı'nın 2021 Şubat ayında yüzde 92,9 olan aktif doluluk oranı 2022 Şubat'ta yüzde 95,8'e yükseldi. Vezirköprü Barajı'nın 2021 Şubat ayında yüzde 20,5 olan aktif doluluk oranı 2022 Şubat ayında yüzde 33,2'ye yükseldi. 2021 Şubat ayında yüzde 42,8 aktif doluluk oranı olan Duruçay Barajı'nın 2022 Şubat itibarıyla doluluk oranı yüzde 42,8 olarak kaldı.

Yeşilırmak'taki 4 barajın doluluk oranları

Yeşilırmak'ta bulunan ve Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nda 2021 Şubat ayında yüzde 40,1 olan aktif doluluk oranı 2022 yılının Şubat ayında yüzde 100'e yükseldi. Kuraklığın yaşandığı Ladik Gölü'nde ise 2021 yılının Şubat ayında yüzde 16,6 olan doluluk oranı 2022'nin Şubat ayında yüzde 31,6'ya yükseldi. Suat Uğurlu Barajı'nın 2021 Şubat ayında yüzde 93,7 olan aktif doluluk oranı 2022 Şubat'ta yüzde 88,3'e geriledi. Samsun-Hasan Uğurlu Barajı'nın 2021 Şubat'ta yüzde 47,3 olan aktif doluluk oranı ise 2022 Şubat ayında yüzde 44,3 geriledi.

Samsun'daki barajlarda 2021 yılında yüzde 54,5 olan genel doluluk oranı 2022 yılında yüzde 60'a yükselerek sevindirdi.

Karlar eridi, Samsun'daki barajlar doldu
Karlar eridi, Samsun'daki barajlar doldu
Karlar eridi, Samsun'daki barajlar doldu

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Türkiye, Samsun, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlar eridi, Samsun'daki barajlar doldu - Son Dakika


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