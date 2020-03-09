Karlar eridi, sular yükseldi, balıkçılar derelere akın etti - Son Dakika
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Karlar eridi, sular yükseldi, balıkçılar derelere akın etti

7 saat önce

Kış bitti karlar eridi sular yükselince balıkçılar derelere akın ederek balık avına başladı.

Karlar eridi, sular yükseldi, balıkçılar derelere akın etti, System.String[]

Kış bitti karlar eridi sular yükselince balıkçılar derelere akın ederek balık avına başladı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış aylarının bitmesiyle beraber eriyen kar suları Habur Çayının coşmasına neden oldu. Balıkçılar, avlamak için buz gibi sularda serpmelerle balık avlamaya başladı. İlçeye bağlı Günyüzü ve Başaran köylerinde yaşayan vatandaşlar suyun debisinin yükselmesiyle beraber balıkların çoğaldığını söyledi. Bunu fırsat bilen köylüler serpme ve ağlarla balık avlamaya başladı. Sabahtan akşama kadar balık tutmak için buz gibi sularla boğuşarak çalışan gençler tuttukları balıkları satarak ailenin geçimine katkı sağlıyor. Kilosunu 15 liradan sattıkları balıkları tutmak ise hayli zor olunca bu sefer çözüm olarak tulumlar giymeye başlayan gençlerden Hüseyin Gökçe, balık avlamak için gittikleri Habur Çayında 7 kilo balık tuttuğunu söyledi. Gökçe, "Karlar eridi sular yükseldi, bizde burada balık avlıyoruz. Bazen satmak için bazende misafir için balık tutuyoruz. Bu gün 7 kiloya yakın tuttuk. Kilosu normalde 15 liradan satılıyor. Daha sular tam yükselmeden balıklara son kez gelmek istedik. 10 gün sonra bu Habur Çayı çok şiddetli akacak ve tehlike olduğu için balık avına çıkmayacağız" dedi.


Yüksek rakımlı olan ilçedeki yaylalarda eriyen karlar Habur Çayı debisinin günden güne yükselmesine neden olurken vatandaşların balık avlamaları kameralara yansıdı. - ŞIRNAK

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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