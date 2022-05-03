KARLAR ERİDİ, TATİLCİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

KARLAR ERİDİ, TATİLCİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

03.05.2022 09:43

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların erimesiyle birlikte kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların erimesiyle birlikte kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler ortaya çıktı. Bazı bölgelerde çöplerden tepeler oluştu.

Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerden olan, çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı. Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu. Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.

KARLAR ERİDİ, TATİLCİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
KARLAR ERİDİ, TATİLCİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
KARLAR ERİDİ, TATİLCİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
KARLAR ERİDİ, TATİLCİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

YORUMLAR
500
Bayramda kar sürprizi Bayramda kar sürprizi Dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda Mayıs ayında kar sürprizi Dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda Mayıs ayında kar sürprizi

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLAR ERİDİ, TATİLCİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 09:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: KARLAR ERİDİ, TATİLCİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement