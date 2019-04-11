Karlar Eriyor, Kars Çayı Taşıyor
47 dakika önce
Kars'ta etkili olan lodos ve yağmur, Kars Çayının taşmasına neden oldu.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
'ta etkili olan lodos ve yağmur, Kars Çayının taşmasına neden oldu.
Havaların ısınmasıyla birlikte etkili olan lodos ve yağan yağmur, karların erimesiyle birlikte Kars Çayını taşırdı. Kars'ta geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla kar bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'a aşırı derece kar yağdı. Kar yağışı sonrasında havaların ısınmasıyla birlikte yağmurlarda yağdı. Yağmurun ardından Kars Çayı taştı" dedi.
Öte yandan buzları tamamen çözülen Kars Çayı taşarak yoğun bir şekilde akmaya başladı. Kars Çayının taşmasıyla birlikte yetkililer de dere kenarında evleri bulunan vatandaşları sel ve taşkınlara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı. - KARS
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