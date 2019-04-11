Son Dakika Haberleri: Karlar Eriyor, Kars Çayı Taşıyor

Karlar Eriyor, Kars Çayı Taşıyor

47 dakika önce

Kars'ta etkili olan lodos ve yağmur, Kars Çayının taşmasına neden oldu.

Karlar Eriyor, Kars Çayı Taşıyor, System.String[]
Kars'ta etkili olan lodos ve yağmur, Kars Çayının taşmasına neden oldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte etkili olan lodos ve yağan yağmur, karların erimesiyle birlikte Kars Çayını taşırdı. Kars'ta geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla kar bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'a aşırı derece kar yağdı. Kar yağışı sonrasında havaların ısınmasıyla birlikte yağmurlarda yağdı. Yağmurun ardından Kars Çayı taştı" dedi.

Öte yandan buzları tamamen çözülen Kars Çayı taşarak yoğun bir şekilde akmaya başladı. Kars Çayının taşmasıyla birlikte yetkililer de dere kenarında evleri bulunan vatandaşları sel ve taşkınlara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
Kars Çayı, Kars, Güncel
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