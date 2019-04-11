Karlar Eriyor, Kars Çayı Taşıyor
1 saat önce
Karlar eriyor, Kars Çayı taşıyorKARS - Kars'ta etkili olan lodos ve yağmur, Kars çayının taşmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:52 Kaynak: İHA
Karlar eriyor, Kars Çayı
taşıyor
KARS - Kars'ta etkili olan lodos ve yağmur, Kars çayının taşmasına neden oldu.
Havaların ısınmasıyla birlikte etkili olan lodos ve yağan yağmur, karların erimesiyle birlikte Kars çayını taşırdı.
Kars'ta geçen yıllara oranla daha fazla kar bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'a aşırı derece kar yağdı. Kar yağışı sonrasında havaların ısınmasıyla birlikte yağmurlarda yağdı. Yağmur ardından Kars çayı taştı" dedi.
Öte yandan buzları tamamen çözülen Kars çayı taşarak deli gibi akmaya başladı. Kars çayının taşmasıyla birlikte yetkililerde dere kenarında evleri bulunan vatandaşları sel ve taşkınlara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.
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