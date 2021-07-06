Karlar Kraliçesi 5 Filmi - Son Dakika

Klasik Kar Kraliçesi masalının tanınmış kahramanlarının yeni maceraları. Kai, Gerda ve küçük büyücü Ila, Buz Ruhlarını Gao Gölü'ne geri götürmek için Mirrorlands'in sihirli dünyasına giderler.
Yönetmen: Aleksey Tsitsilin
Senaryo: Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin, Hans Christian Andersen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Snow Queen 5
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 18.02.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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