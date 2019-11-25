Son Dakika Haberleri: Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu
BBC
Son Dakika Dünya Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu - Son Dakika Dünya

Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu

6 saat önce

Disney'in 22 Kasım'da vizyona giren yeni animasyon filmi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) dünya genelinde 350 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu, System.String[]

Disney'in 22 Kasım'da vizyona giren yeni animasyon filmi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) dünya genelinde 350 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

Medya izlenme oranları ölçüm şirketi Comscore'a göre Kasım'da vizyona giren animasyon filmleri arasında en çok izlenen yapım rekorunu kıran Karlar Ülkesi 2, sadece ABD'de açılış hafta sonunda 127 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Film Türkiye'de de 22 Kasım'da gösterime girmişti.

Disney daha önce hafta sonunda ABD ve Kanada'da toplam 120 milyon dolarlık hasılat beklediğini açıklamıştı.

İlk filmin hasılatı 1,27 milyar dolar

Karlar Ülkesi 2013'te vizyona girmiş ve toplam 1 milyar 270 milyon dolarlık gelirle tarihte en fazla hasılata ulaşan animasyon filmi olmuştu.

Yeni filmde Erindel'in dışında tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven'in maceraları anlatılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok
Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz Masterchef Eda'nın bilinmeyen dramı İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:42:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]