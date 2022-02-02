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Karlar üstünde dört nala özgürlük - Son Dakika

Karlar üstünde dört nala özgürlük

02.02.2022 11:19

Karlar üstünde dört nala özgürlük Uludağ'ın eteklerinde atlarla binicilik havadan böyle görüntülendi Uludağ'ın eteklerinde karlı ormanlarda atlarla yapılan binicilik keyfi drone ile havadan görüntülendi.

Karlar üstünde dört nala özgürlük

Uludağ'ın eteklerinde atlarla binicilik havadan böyle görüntülendi

BURSA - Uludağ'ın eteklerinde karlı ormanlarda atlarla yapılan binicilik keyfi drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'ndeki binicilik merkezinde ata binenler, kış aylarında beyaza bürünen orman ve göl manzarasının keyfini çıkarıyor. Her yaştan binicilik eğitiminin verildiği merkezi yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Merkez, kış aylarında beyaz güzelliğiyle insanı büyülüyor. Dört nala koşan atlar, kar üzerinde tabiatla bütünleşiyor.

Farklı cinslerde 65 atın bulunduğu merkezde modern ve geleneksel okçuluk dersleri de veriliyor. Tabiat Binicilik Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan, Uludağ'ın eteklerinde dört mevsim binicilik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Merkezin yanındaki göletin etrafında dolaşan atların büyüleyici görüntüler oluşturduğunu belirten Şeyda Çilek Cihan, "Karda çok keyifli bir ortam oluyor ve her kesimden güzel ilgi görüyor. Merkezimizde açık, kapalı manej, ponny maneji ve self binicilik faaliyetlerimiz var. 65'e yakın atımızla 100 civarında lisanslı binicimiz var. Genelde kış sporları denildiği zaman ilk akla kayak geliyor. Ama bunun yanı sıra binicilik de çok farklı ve güzel bir spor dalı. Arazi ve orman turlarında at binmeyi bilmenize gerek yok. Herhangi binicilik geçmişiniz olmasına da gerek yok. Bu turlara katılmak için bir atınızın olmasına da gerek yok. Siz buraya geldiğinizde tüm binicilik ekipmanları size temin ediliyor. Profesyonel antrenör eşliğinde arazide karların üstünde at sürmenin keyfini çıkartabiliyorlar" diye konuştu.

Herkesin kış aylarında atların üşüdüğünü düşündüğünü belirten antrenör Nuri Bakır, "Atların 38 derece vücut ısıları var. Dolayısıyla insanlar, kendileri üşüdüğünde atların da üşüdüğünü düşünüyor. Ama vücut ısılarının onlara bir avantaj sağlıyor. Diğer taraftan atlar her mevsim geçişinde tüylerini yenilemektedirler. Burada tek dikkat edilmesi gereken şiddetli yağmur altında ve rüzgara maruz bırakmamaktır. Atlar hareket halindeyken zaten üşümelerinin imkanı yoktur. Dışarıda koşuyu yaptıktan sonra gereken özeni göstererek üşümemelerini sağlıyoruz. Kış aylarında karlı ve buzlu havalarda ise, nallarda pim veya vidalar kullanıyoruz. Ayağının kayıp yaralanmasını engelliyoruz" dedi.

Karlar üstünde dört nala özgürlük
Karlar üstünde dört nala özgürlük
Karlar üstünde dört nala özgürlük

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Özgürlük, Uludağ, Bursa, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlar üstünde dört nala özgürlük - Son Dakika


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