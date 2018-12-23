Son Dakika Haberleri: Karlar Üzerinde Kamp Yaptılar, Eğlendiler

Karlar Üzerinde Kamp Yaptılar, Eğlendiler

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde karla kaplı 1390 rakımlı Kuzuyayla'da kamp yapanlar doğa ile baş başa bir gün geçirmenin keyfini yaşarken, karla kaplı tepelerden kayanlar da eğlenceli vakit geçirdi.

Karlar Üzerinde Kamp Yaptılar, Eğlendiler, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde karla kaplı 1390 rakımlı Kuzuyayla'da kamp yapanlar doğa ile baş başa bir gün geçirmenin keyfini yaşarken, karla kaplı tepelerden kayanlar da eğlenceli vakit geçirdi.

İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe'de kar kalınlığı 84 santimetreye ulaşırken, günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Kayak merkezinin yanında, önemli yaylalara ve mesire alanlarına da ev sahipliği yapan Kartepe, kampçıların da uğrak noktası oldu. Kartepe'nin eteklerinde, 1390 metre yükseklikte yer alan Kuzuyayla mesire alanı, kampçıların yoğun olarak tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. Karla kaplı yaylada ağaçların altında kamp yapanlar, beyaz güzelliğin ve doğanın keyfini çıkardı. Günübirlik tatilciler ise karla kaplı tepelerden kayarak eğlendi.

Kamp yapan Abdurrahman Sofuoğlu, "Gecemiz biraz soğuk geçti. Dün gece eksi 1'i gördük ama çok eğlendik. Arkadaşlarla hep beraber güzel bir ateş yaktık. Semaver çayı demledik. İstanbul'dan geliyoruz. Burayı bayağı araştırdıktan sonra geldik. Amacımız daha yukarı çıkmaktı. Ama araçlarımız yeterli olmadığı için çıkamadık. Biz de bu alanı bulduk. Güzel olduğu için burada kamp kurduk" dedi.

Kar altında arkadaşlarıyla birlikte kamp yapan Alparslan Gümüş, "Cuma akşamı geldik. Gelirken çok tereddütlü geldik aslında. 'Yapabilecek miyiz?, Çıkabilecek miyiz?' diye düşündük. Ama sandığımız kadar zor değilmiş. Geldiğimizde hava 2 dereceydi. Sonrasında eksi 1'lere kadar düştü. Cumartesi günü arkadaşlarımız da bize katıldı. Çadırlarımızı kurduk. Bayrağımızı astık. Burada eğleniyoruz" diye konuştu.

Kamplarını çevreye zarar vermeden sonlandıracaklarını söyleyen Burak Toprak, "Biz uzun süredir şehir gezileri yaparak çılgın şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan birisi. Burada hep birlikte kamp yaptık. 2 gündür buradayız. Zaten bayağı bir soğuktu. Güzel bir gece geçirdik. Çevreye de çok zarar vermeden gitmeye çalışacağız. Bu tarz aktivitelerin çoğalmasını istiyoruz. Herkes yapsın, ama çevreye zarar vermesinler" dedi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:35 Kaynak: DHA

Kar, İstanbul, Kocaeli, Kartepe, Güncel
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