Son Dakika Haberleri: Karları Eriten Güzellik

Karları Eriten Güzellik

47 dakika önce

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

Karları Eriten Güzellik, System.String[]
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

Güneşin etkisini arttırmasıyla birlikte karlar erimeye başlarken, açan çiçekler doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

Kış sezonunun sona erdiği dönemlerde de özellikle serinliği ve manzarasıyla birçok ziyaretçiyi çeken Uludağ, güneşin kendisini göstermesiyle birlikte kardelen ve değişik çiçeklerle süslendi. Karı delerek çıkan kardelenler fotoğrafçılar için muhteşem bir model oldu.

Bursalı doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan, "Rengi kar beyazına meydan okuyan, toprağın altındaki soğanından aldığı güçle sıfırın altında 15 derece soğukta bile ayakta kalmayı başaran kardelenler, bu yılda yüzlerini gösterdi" dedi. Geçmişte bilinçsizce sökülen ve kaçak yollarla yurt dışına gönderilen kardelenlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alındığını hatırlatan Turhan, kardelenin özellikle Avrupa ülkelerinde ilaç yapımında ve süs bitkisi olarak kullanıldığına işaret etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:49 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'ya Katılan Katil Zanlısı İşlediği Cinayetin Korkunç Detaylarını Anlattı Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu Efsane Dizi Behzat Ç.'nin Sevilen Karakteri Harun, Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:36:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karları Eriten Güzellik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]