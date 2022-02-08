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KARLARI TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika

KARLARI TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

08.02.2022 14:19

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde karları temizlemek için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşen Hüseyin Biter (60), yaşamını yitirdi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde karları temizlemek için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşen Hüseyin Biter (60), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Ovacık ilçesi 94 Mahallesi'nde meydana geldi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Ovacık ilçe merkezinde Hüseyin Biter, temizlik yapmak için 3 katlı evin çatısına çıktı. Biter, bacayı ve karları temizlerken, dengesini kaybedip aşağı düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Biter, ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Biter, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Biter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

KARLARI TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ
KARLARI TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ
KARLARI TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

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Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLARI TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLARI TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
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