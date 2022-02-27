KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Son Dakika

BOLU'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan yoğun kar yağışının oluşturduğu ağırlığa dayanamayan onlarca ağaç devrildi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan kar yağışı durdu. Kar yağışı nedeniyle Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolunda ve Aladağ bölgesinde karlar ağaçların üzerinde birikti. Çok sayıda çam ağacı, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak devrildi. Bölgede çok sayıda ağacın da kar nedeniyle eğildiği gözlendi.