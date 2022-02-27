KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Son Dakika
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KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

27.02.2022 16:44

BOLU'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan yoğun kar yağışının oluşturduğu ağırlığa dayanamayan onlarca ağaç devrildi.

BOLU'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan yoğun kar yağışının oluşturduğu ağırlığa dayanamayan onlarca ağaç devrildi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan kar yağışı durdu. Kar yağışı nedeniyle Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolunda ve Aladağ bölgesinde karlar ağaçların üzerinde birikti. Çok sayıda çam ağacı, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak devrildi. Bölgede çok sayıda ağacın da kar nedeniyle eğildiği gözlendi.

KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ
KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ
KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ

YORUMLAR
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Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi Bolu'da, onlarca çam ağacı kökünden devrildi Karların erimesiyle bazı çam ağaçları devrildi Karların erimesiyle bazı çam ağaçları devrildi

Seben, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Son Dakika
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