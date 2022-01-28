Karların biriktiği dolmuş durağının brandaları çöktü - Son Dakika

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Karların biriktiği dolmuş durağının brandaları çöktü

KARABÜK - Karabük'te yoğun kar yağışı sonrası üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan dolmuş durağı alanındaki brandalar çöktü.

Karabük'te aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Zonguldak caddesi üzerinde bulunan şehiriçi dolmuş duraklarındaki brandaların üzeri karla doldu. Dün akşam saatlerinde de etkili olan yar yağışı sonrası gece yarısı üzerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayan brandalar çöktü.

Olayın gece yarısı yaşanması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı alanda Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek çalışma başlattı.