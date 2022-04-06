Karların erimesi nedeniyle 10 ev ve bazı ahırları su bastı - Son Dakika
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Karların erimesi nedeniyle 10 ev ve bazı ahırları su bastı

06.04.2022 13:21

Kars'ın Karadağ Mahallesi'nde karların erimesi yüzünden 10 ev ve bazı ahırlara su doldu.

Kars'ın Karadağ Mahallesi'nde karların erimesi yüzünden 10 ev ve bazı ahırlara su doldu.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi karların erimesine yol açtı. Bu nedenle Karadağ Mahallesi'nde 10 ev ve bazı ahırlara su doldu. Mahalleye Kars Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yükselen sular nedeniyle evlerinden çıkamayan 2 kişiyi tahliye etti.

Mahallede bir ahırda mahsur kalan 81 büyükbaş hayvan da ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla buradan çıkarılıp güvenli alana alındı.

Mahallede bir çok tarım aleti ve saman balyaları da yükselen sular nedeniyle ıslanarak zarar gördü.

Kentin Aydınlıkevler Mahallesi'nde de önceki gün kar sularının erimesi yüzünden içinden geçen su kanalının taşması sonucu bir çok ev ve ahırı su basmış, evlerinde mahsur kalan 40 kişi ekiplerce tahliye edilmişti.

Karların erimesi nedeniyle 10 ev ve bazı ahırları su bastı
Karların erimesi nedeniyle 10 ev ve bazı ahırları su bastı
Karların erimesi nedeniyle 10 ev ve bazı ahırları su bastı

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Kars Belediyesi, Karadağ, Kars, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karların erimesi nedeniyle 10 ev ve bazı ahırları su bastı - Son Dakika


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