Karların erimesiyle bazı çam ağaçları devrildi - Son Dakika
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Karların erimesiyle bazı çam ağaçları devrildi

27.02.2022 14:22

Bolu'da eriyen karlar nedeniyle toprağın yumuşamasından dolayı kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayan bazı çam ağaçları devrildi.

Bolu'da eriyen karlar nedeniyle toprağın yumuşamasından dolayı kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayan bazı çam ağaçları devrildi.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nın zirvesi ile Aladağ Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buluyor.

Bölgede son bir hafta içerisinde etkili olan yağışının ardından çam ağaçlarının üzerindeki karlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

Toprağın yumuşamasından dolayı kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar kökten devrildi. Bolu- Seben kara yoluna devrilen bazı çam ağaçları, ekiplerce hemen kaldırıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de devrilen ağaçların tespiti için çalışma başlattı.

Karların erimesiyle bazı çam ağaçları devrildi
Karların erimesiyle bazı çam ağaçları devrildi
Karların erimesiyle bazı çam ağaçları devrildi

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Gölcük, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karların erimesiyle bazı çam ağaçları devrildi - Son Dakika


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