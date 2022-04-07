Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor

07.04.2022 00:48

Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor Karların erimesiyle sular altında kalan ev ve ahırların yaraları sarılıyor.

Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor

KARS - Karların erimesiyle sular altında kalan ev ve ahırların yaraları sarılıyor. Devletin bütün imkanlarının seferber edildiği bölgeye gelen Başkan Çalkın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kars'ta karlarının erimesiyle birlikte Aydınlıkevler ve Subatan yolu mahallelerinde yaklaşık 50'ye yakın ev ve ahırlar sular altında kalırken, AFAD, DSİ, UMKE, itfaiye ve Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"Devletin bütün imkanları seferber edildi"

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Kamil Metin, "Devletin bütün kurumları burada, yardımcı oldular bize sağ olsunlar" dedi.

Selin vurduğu Aydınlıkevler Mahallesi'ne gelen AK Parti Kars il Başkanı Adem Çalkın, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti milletvekillerinin de geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara ileten Çalkın, vatandaşların zararlarının kısa sürede karşılanacağını belirtti.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çalkın, "Birkaç gündür yoğun kar yağışından sonra biriken kararların erimesi sonucunda derelerimizin taşmasıyla bu mahallemizde hiç birimizin istemediği bir şekilde maalesef evlerimiz ve hayvan barınaklarımız su altında kaldı. Devletin bütün kurumları hemen vatandaşlarımızın hizmetine geldi" dedi.

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara ileten Çalkın, "Bizde bugün burada Aydınlıkevler sakinleriyle birlikte AK Parti il teşkilatı olarak bakanımız ve milletvekilimizle birlikte onlarla iletişim kurarak buradaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Eksikliklerini tespit ederek biran önce normale çevirmek için elimizdeki imkanları seferber etmek için buradayız" diye konuştu.

Bir süre mahalleyi gezen Başkan Çalkın, ve beraberindekiler daha sonra mahalleden ayrıldı.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın selin oluştuğu ilk günden itibaren gerek mahalle sakinleriyle telefonda görüşmesi ve gerekse bizzat mahalleye giderek vatandaşların sorunlarına ortak olması mahalle sakinlerince takdirle karşılandı.

Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor
Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor
Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, AK Parti, AFAD, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor - Son Dakika


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