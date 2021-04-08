Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla canlanan doğada yaban hayatının üyeleri yiyecek aradı.
Havaların ısınmaya başladığı ilçede, Hançerli Düzü mevkisindeki çayırlık alan, karların erimesiyle sularla kaplandı.
Sulak alanda yaban ördekleri, kırsalda ise kızıl şahinler, angıtlar ile tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.
Ayrıca belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar yığınlarını dağıtarak erimesini sağlıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Karların erimeye başladığı Kars'ta doğa yaban hayatıyla renkleniyor - Son Dakika