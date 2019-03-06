Son Dakika Haberleri: Karlı Alanda Tek Kalan Kurt, Vatandaş Kamerasına Yansıdı

Karlı Alanda Tek Kalan Kurt, Vatandaş Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Ardahan'ın Hanak ilçesi kırsalında tek kalan kurt yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karlı Alanda Tek Kalan Kurt, Vatandaş Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Ardahan'ın Hanak ilçesi kırsalında tek kalan kurt yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurdu gören vatandaş bir yandan cep telefonuyla görüntülerken diğer yandan da sevinç narası attı. Görüntüde insanları fark etmesi üzerine ormanlık alana doğru kaçan kurt bir süre sonra kara saplandı. Karda zorlukla ilerleyen kurt bir süre sonra gözden kayboldu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

Hanak, Ardahan, Güncel
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