Karlı Alanda Tek Kalan Kurt, Vatandaş Kamerasına Yansıdı
1 saat önce
Ardahan'ın Hanak ilçesi kırsalında tek kalan kurt yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ardahan
'ın Hanak
ilçesi kırsalında tek kalan kurt yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kurdu gören vatandaş bir yandan cep telefonuyla görüntülerken diğer yandan da sevinç narası attı. Görüntüde insanları fark etmesi üzerine ormanlık alana doğru kaçan kurt bir süre sonra kara saplandı. Karda zorlukla ilerleyen kurt bir süre sonra gözden kayboldu. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:28 Kaynak: İHA
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