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Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden - Son Dakika

Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden

03.02.2022 12:11

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü.

Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt buldu. Grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu belirledi. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30'LARI GÖRMÜŞTÜ

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.


Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden
Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden
Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden
Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden
Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden
Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden
Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğuk havada kurt dondu (2)- Yeniden - Son Dakika
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