Karlı arazide kurda kaval dinletisi - Son Dakika

Karlı arazide kurda kaval dinletisi

ERZİNCAN - Erzincan'da Munzur Dağının karlı yollarında trekking (doğa yürüyüşü) yapan vatandaşlar arazide tek başına dolaşan kurda denk geldi. Vatandaşları fark eden kurda kaval dinletisi yapıldı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde temiz hava ve hafta sonunu fırsat bilen bir grup doğasever, Tatlısu Köyü istikametinden Munzur Dağlarının zirvesine doğru trekking yaptı. 1 metreyi bulan karlı yolları aşan doğaseverler, arazide yalnız başına dolaşan kurda denk geldiler. Belirli mesafeden kurdu takibe alarak görüntüleyen doğaseverler, daha sonra kaval dinletisinde bulundular.

Kavalın sesini duyan kurdun o anları kamerayla kaydedildi. Karlı arazide yükseklere doğru ilerleyen kurdun zaman zaman durup kaval sesini dinlediği gözlendi.

Kurt bir süre sonra arazide gözden kaybolarak yiyecek aramasına devam etti.