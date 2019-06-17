Son Dakika Haberleri: Karlı ayran yapmak için dağlara çıkıyor
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Karlı ayran yapmak için dağlara çıkıyor

1 saat önce

Adana'da, Bolkar Dağları'ndan toplanan kardan yapılan ayran ve karsambaçı tadanlar bu lezzetten kopamıyor.

Karlı ayran yapmak için dağlara çıkıyor, System.String[]
Adana'da, Bolkar Dağları'ndan toplanan kardan yapılan ayran ve karsambaçı tadanlar bu lezzetten kopamıyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde karlı ayran satarak geçimini sağlayan Ali Girgeç, karlı ayranın uzun yolculuğunu anlattı.

Pozantı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde seyyar olarak kurduğu tezgahta karlı ayran ve karsambaç satan Ali Girgeç, işini severek yaptığını belirtti. Ayranı ve karsambaçı suni buzdan değil doğal kardan yaptığını belirten Girgeç, "Yaz aylarında 2-3 aylık bir sezonda Pozantı'da karlı ayran ve karsambaç satıyorum. Halkımızın bizi özellikle tercih etmesinin sebebi ayranımızın ve karsambaçımızın tamamen doğal kardan yapılmasıdır. Buzdan yapıldığını müşteri zaten hemen anlıyor ve tercih etmiyor. Kalitemizden ödün vermemek için Pozantı'ya yakın olan yaklaşık 40 kilometre yol katederek Bolkar Dağlarına geliyoruz. Burada baltayla kestiğimiz karı aracımıza yükleyerek ilçeye ulaştırıyoruz ve müşterilerimize daha güzel hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kış aylarında ise Belemedik Vadisinde sıkma börek satarak geçimimi sağlıyorum" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Atatürk Caddesi, Pozantı, Adana
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