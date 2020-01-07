Karlı bölgelerde sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika
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Karlı bölgelerde sokak hayvanlarını beslediler

6 saat önce

ISPARTA ve çevresinde kar yağışı etkili olurken, belediyenin Veteriner Müdürlüğü ekipleri, karda yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.

Karlı bölgelerde sokak hayvanlarını beslediler, System.String[]

ISPARTA ve çevresinde kar yağışı etkili olurken, belediyenin Veteriner Müdürlüğü ekipleri, karda yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.

Kentte yoğun kar yağışı üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarını besledi. Belediye ekipleri, Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ koordinasyonunda şehir merkeziyle yakın köylerde sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.Isparta Belediyesi ekipleri, gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sırtlandıkları mama çuvallarıyla sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler ile şehrin tüm mahalle ve yakın köylerine ulaştı. Ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla gelen ekipler, sokak hayvanları için çalıştı.


Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:31 Kaynak: DHA
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