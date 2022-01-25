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Karlı çatılarda ekmek parası mücadelesi - Son Dakika

Karlı çatılarda ekmek parası mücadelesi

25.01.2022 14:42
Karlı çatılarda ekmek parası mücadelesi

Türkiye'nin en fazla kar yağan illerinden Muş'ta bazı vatandaşlar, aile bütçelerine katkı sağlamak için bellerine ip bağlayarak metrelerce yükseklikteki çatılarda biriken karı temizliyor.

Türkiye'nin en fazla kar yağan illerinden Muş'ta bazı vatandaşlar, aile bütçelerine katkı sağlamak için bellerine ip bağlayarak metrelerce yükseklikteki çatılarda biriken karı temizliyor.

Yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen 4 kişilik ekip, düşmemek için bir ucunu bellerine bağladıkları ipin diğer ucunu da çatıdaki demir direk ya da bacaya sabitleyerek güvenlik önlemi alıyor.

Çatılarda çökme tehlikesi yaratan, insanların hayatını tehlikeye atan kar kütlelerini ve buz sarkıtlarını temizleyen işçiler, bunun karşılığında aldıkları ücretle ailelerini geçindiriyor.

İşçilerden Sinan Bülbül, bazı çatılarda kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu bu nedenle zor şartlarda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bazı çatıları 10 saatte temizleyebildiklerini anlatan Bülbül, "Ailemizin geçimini sağlamak için bunu yapıyoruz. Çatılarda biriken kar çökme tehlikesi yaratıyor. Tehlikeyi göze alarak çatılarda çalışıyoruz." dedi.

Hamallık yaparak geçimini sağladığını anlatan Mustafa Toplu ise "Kışın çatılardaki karları temizleyerek ailemi geçindiriyorum. Tehlikeli bir iş olmasına rağmen sırtımıza ip bağlayıp çalışıyoruz. Ekmeğimiz için çatılara çıkıyoruz. Günlük 150 lira alıyoruz." diye konuştu.

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Türkiye, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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