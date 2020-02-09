Karlı çatılarda ipin ucunda "ekmek kavgası" veriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlı çatılarda ipin ucunda 'ekmek kavgası' veriyorlar - Son Dakika

Karlı çatılarda ipin ucunda "ekmek kavgası" veriyorlar

6 saat önce

İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Türkiye'nin en fazla kar yağan illerinden Muş'ta bazı vatandaşlar, ekmek parasını çatılarda kar temizleyerek çıkarıyor.

Karlı çatılarda ipin ucunda

İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Türkiye'nin en fazla kar yağan illerinden Muş'ta bazı vatandaşlar, ekmek parasını çatılarda kar temizleyerek çıkarıyor.

Yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen 3 kişilik ekip, metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu bellerine bağladıkları ipin diğer ucunu da çatıdaki demir direk ya da bacaya sabitleyerek güvenlik önlemi alıyor.

Ekiptekilerden biri de önlem olarak belli bir noktaya sabitlenen ipin ucunu tutarak karları temizleyen arkadaşlarının güvenliğini sağlıyor.

Çatılarda çökme tehlikesi yaratan, insanların hayatını tehlikeye atan kar kütlelerini ve buz sarkıtlarını temizleyen işçiler, temizledikleri her çatı için 400 lira kazanıyor.

"Hayatımız bu ipe bağlı"

İşçilerden Emrah Toplu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın çatıları temizleyerek ailesini geçindirdiğini söyledi.

Sabahtan akşama kadar çatı çatı dolaşarak kar temizlediklerini belirten Toplu, şöyle konuştu:

"Tehlikeli olmasına rağmen çalışmak zorundayız. Bir çatıyı 400 liraya temizliyoruz. 3 kişilik bir ekibiz. Güvenliğimiz için belimize ip bağladıktan sonra çatıdaki karları temizliyoruz. 50 yaşındayım, 30 yıldır çatı temizliyorum. Dört gözle karın yağmasını bekledik. İp koparsa düşeriz. Hayatımız bu ipe bağlı. 13 katlı binaların çatılarını da temizliyoruz."

"Kar yağsın diye dua ediyoruz"

İşçilerden Salih Sayılgan da çatılarda biriken karların kışın ekmek kapıları olduğunu dile getirdi.

Sonbaharda kışın çok kar yağması için dua ettiğini anlatan Sayılgan, "Bazıları kar yağmasın diye, biz de kar yağsın diye dua ediyoruz. Çatıda çalışmak çok tehlikeli. İp bağlamazsak düşeriz. Tek güvencemiz ip. Günde iki bina temizliyoruz. Ekip olarak çalışıyoruz. Hayatımız belimize bağladığımız ipe bağlı." diye konuştu.

Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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