Karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı - Son Dakika
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Karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı

6 saat önce

KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan doğasever Hasan Hüseyin Kahrıman (42), şehit askerler anısına karlı dağın eteğine ay yıldız yapıp 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı.

Karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı, System.String[]

KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan doğasever Hasan Hüseyin Kahrıman (42), şehit askerler anısına karlı dağın eteğine ay yıldız yapıp 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı.

Çocukluğundan bu yana dağlarda gezen evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahrıman, Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit düşen askerler anısına karla kaplı Hadim Dağları'nın Sakallı Ardıç mevkiine yürüyerek gitti. Burada kürekle ay yıldız yapıp 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı. Çalışmayı yaklaşık 12 saatte tamamladığını anlatan Kahrıman, "Şehit düşen askerlerimiz anısına böyle bir çalışma yaptım. Hava soğuktu ve yaklaşık 12 saat sürekli karın üzerinde durmak zordu ama askerlerimiz için değer. Çünkü onlar bizim için çok zor şartlarda mücadele ediyorlar" dedi.


Hasan Huseyin, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
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