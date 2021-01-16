Karla kaplı Ahır Dağı'ndan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Karla kaplı Ahır Dağı'ndan kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş'taki kayak merkezinde kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle kayak merkezinin bulunduğu dağda adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Drone ile kaydedilen görüntülerde kar beyazı kendisini gösterdi.

Kahramanmaraş'ta birkaç gün önce yağan kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde etkili olurken, bazı köy yollarında da ulaşımda aksamalara neden oldu. Kapanan yollar ekipler tarafından açılırken, kar yağışının etkili olduğu Ahır Dağı'da beyaz örtüye büründü. Şehir merkezine 18 kilometre mesafede olan ve bölgenin kış turizmi merkezleri arasında yerini alan Yedikuyular mevkiinde ise kar bölgeyi adeta beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 70 santimetreye kadar çıktığı alan drone ile görüntülenirken, kayak merkezindeki telesiyej, bungalov evler ve ormanlardaki beyaz örtü adeta görsel şölen oluşturdu. Kahramanmaraş'ın farklı bölgelerine etkili olan yağmur ve kar yağışlarının hafta sonunda da süreceği öğrenildi.