Son Dakika Haberleri: Karlı Dağın Zirvesinde Saç ve Sakal Tıraşı

Karlı Dağın Zirvesinde Saç ve Sakal Tıraşı

6 dakika önce

Kahramanmaraşlı berber Nusret Yenen, kenti tanıtmak için karlı dağın zirvesinde bir müşterisini tıraş etti.

Karlı Dağın Zirvesinde Saç ve Sakal Tıraşı, System.String[]
Kahramanmaraşlı berber Nusret Yenen, kenti tanıtmak için karlı dağın zirvesinde bir müşterisini tıraş etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 20 yıldır berberlik yapan Nusret Yenen, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Ahır Dağı zirvesine gitti. Yenen, Kahramanmaraş'ın tanıtımı için kar üzerinde müşterisinin hem saç hem de sakal tıraşını yaptı. Eksi 10 derecede müşterisini tıraş ettiğini ve amacının tanıtım olduğunu belirten Yenen, "20 yıllık meslek hayatımda neler yapabilirim diye kendime sorarken böyle bir fikir geldi aklıma. Farklı bir deneyim yaptım ve karlı dağda tıraş yaptım. Kahramanmaraş turizm kenti olduğu için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Nusret Gökçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü: Allah Can Kaybı Vermesin

2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 12:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlı Dağın Zirvesinde Saç ve Sakal Tıraşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]