Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk - Son Dakika

Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk

10.03.2021 09:34
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk, System.String[]

Erzurum'da minik eller üşümesin diye yola çıkan Macera Off-Road ekibinin üyeleri, 2 bin 800 rakımdaki köye yoğun kar ve tipi altında sırtlarında çuval çuval kıyafet ve bot yardımı götürdü.

Erzurum'da minik eller üşümesin diye yola çıkan Macera Off-Road ekibinin üyeleri, 2 bin 800 rakımdaki köye yoğun kar ve tipi altında sırtlarında çuval çuval kıyafet ve bot yardımı götürdü. Kar ve tipiyle mücadele eden ekip, yolda bir de trafik kazası geçirmelerine rağmen çocukları bot ve kıyafetlerine kavuşturdu.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ekipleri 2 bin 800 rakımda bulunan ve kent merkezine 71 kilometre uzakta olan Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesindeki ilkokul öğrencilerine "Minik Eller Üşümesin" projesi kapsamında kıyafet ve bot yardımında bulundu.

"Sırtlarında çuvallarla dağları aştılar"

Ekip zorlu şartlarda köye ulaşmaya çalıştıkları sırada yoğun kar yağışından dolayı araçları yoldan çıkarak yol kenarına savruldu. Büyük uğraşlar sonucu araç çıkarılsa da ekibe bu sefer tipi engel oldu. Kar ve tipinin kapattığı yol yardımsever ekibe izin vermese de onlar çözümü kıyafet dolu çuvalları çocuklara sırtlarında taşıyarak ulaştırmakta buldu. Bir süre sırtlarında çuvalları taşıyan yardımsever ekibin imdadına Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yetişti. Karla kaplı yol uzun uğraşlar sonucu açılınca yola araçlarla devam edildi. Bin bir uğraşlar sonucu köye ulaşan yardımsever vatandaşlar Başören İlkokulu öğrencilerine kıyafet ve botlarını dağıttı.

"Kara lastikler çıktı botlar geldi"

Yüksek rakımı ve soğuk havasının üstüne imkansızlıklarla mücadele eden öğrenciler ayaklarına giydikleri kara lastikleri çıkartarak yeni botlarını giydi. Yeni kıyafetlerine ve botlarına kavuşan miniklerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

"Zorlu yollara rağmen minik ellere ulaştık"

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, çok zorlu yolları aşarak minik ellere ulaştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğümüz Minik Eller Üşümesi projemiz kapsamında bugün Başören Mahallesinde ki çocuklarımıza yardım etmek için yola çıktık. Bu kez yol çok zorlu oldu. Aracımız yolda neredeyse takla atıyordu. Yolumuza kar fırtınası olduğundan dolayı devam edemedik. Büyükşehir Belediyemize bağlı iş makineleri yolları açarak bizi minik ellerle buluşturdu. Biz bu faaliyeti yaz kış sürdürüyoruz. Buraya çok zorlu yoldan geldik. Zorda olsa minik ellerle buluştuk" dedi.

"Anadolu'nun en ücra yerinde unutulmadığımız için çok mutluyum"

Kara lastiğini çıkartarak botlarına kavuşan kızının mutluluğunu paylaşan Baba Şahin Parlak ise, "Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Hava şartlarından dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Eğitim bu okulda tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Bizler çocuklarımız eğitimden geri kalmasın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Anadolu'nun en ücra köyünde bizi unutmadıkları için herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yardımsever ekip yaklaşık 15 öğrencinin kıyafet ve botlarını dağıttıktan sonra miniklerle okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirip, Başören Mahallesinden ayrıldı. - ERZURUM

Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk
Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Valiliği, Erzurum, kar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karlı dağlar ardından gelen çuval çuval mutluluk - Son Dakika


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