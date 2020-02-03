Karlı dağlarda içme suyu mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karlı dağlarda içme suyu mesaisi - Son Dakika

Karlı dağlarda içme suyu mesaisi

6 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, diz boyu karın olduğu dağları aşarak içme sulu arızasını giderdi.

Karlı dağlarda içme suyu mesaisi, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, diz boyu karın olduğu dağları aşarak içme sulu arızasını giderdi.


VASKİ'ye gelen arıza ihbarlarını değerlendiren ekipler, olumsuz hava şartlarıyla mücadele ederek vatandaşların sıkıntısını gideriyorlar. Van'ın en engebeli arazi koşullarına sahip Bahçesaray ilçesi Çatbayır Mahallesi'nden gelen su arıza bildirimi üzerine ekipler harekete geçti. Araçların ulaşamadığı yaklaşık 2 bin rakımlı tepede oluşan arıza için yaya olarak saatlerce yol alındı. Ekiplere mahalle halkı da rehberlik ederek, çalışmalara destek verdi.


Gürpınar ilçesi Koçgüden Mahallesi'nde de ekipler karlı tepeleri aşarak ulaştıkları bölgedeki arızayı gidermeyi başardı. Ekiplerin zorlu mücadelesi cep telefonu ile görüntülendi. Rakımı yüksek dağlarda yapılan çalışmalarda verilen mücadele büyük takdir gördü.


Uzun uğraşılardan sonra her iki mahallenin de su arızası giderilerek mahallelere tekrar su verilmeye başlandı.


Onarımdan sonra sevinçlerini ekiplerle paylaşan mahalle halkı, VASKİ'nin zor koşullarda çalışarak kendilerine hizmet ettiğini ve buna bizzat şahitlik ettiklerini dile getirerek teşekkür ettiler. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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