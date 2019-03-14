Son Dakika Haberleri: Karlı Dağlarda Rafting Heyecanı

Karlı Dağlarda Rafting Heyecanı

1 saat önce

Karlı dağlarda rafting heyecanıERZURUM - 12 Mart Erzurum'un Kurtuluşu anısına düzenlenen Gazeteciler ve Kurumlar Arası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası renkli görüntülere sahne oldu.

Karlı dağlarda rafting heyecanı

ERZURUM - 12 Mart Erzurum'un Kurtuluşu anısına düzenlenen Gazeteciler ve Kurumlar Arası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası renkli görüntülere sahne oldu.
Erzurum Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erzurum'un Kurtuluşu anısına Gazeteciler ve Kurumlar Arası yapılan Kurtuluş Kupasına ilgi oldukça yoğun oldu.
Kayak pistinin üst noktasına çıkan kurum müdürleri, gruplar halinde 2 rafting botuna binip kayarak, birbirlerini geçmeye çalıştı.
Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Halis Yunus Ersöz, Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersöz, kar raftinginin hem eğlenceli hem de güç isteyen bir spor dalı olduğunu ifade ederek "Kar raftingi programında kurum müdürleri ve gazeteciler ile bir aradayız. Özellikle bu kayak merkezinin canlanması ve ilgi görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kış sporlarının belli dönemlerde sınırlı kalmamasını istiyoruz yeni yeni projeler üretiyoruz. Kar raftingi ilginç bir spor dalı hem eğlendiriyor hem spor yaptırıyor. Bakanlık olarak tüm tesislerimizi halkımıza açık tutuyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan yarışmanın ardından Gazetecilerin yarıştığı parkurda İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sefa Tetik, TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, Anadolu Ajansı Muhabiri Fırat Özdemir ve Pusula Gazetesi Spor Muhabiri Nurullah Pala'nın yer aldığı takım birinci oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Harekete Geçti: Momo'ya Karşı 8 Önlem Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor

Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlı Dağlarda Rafting Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]