Son Dakika Haberleri: Karlı Dağlarda Yaban Keçileri Havadan Görüntülendi

Karlı Dağlarda Yaban Keçileri Havadan Görüntülendi

27 dakika önce

Erzurum'un İspir ilçesi sınırlarındaki Verçenik Dağı'nın karlı yamaçlarında yem arayan yaban keçileri havadan görüntülendi.

Karlı Dağlarda Yaban Keçileri Havadan Görüntülendi, System.String[]
Erzurum'un İspir ilçesi sınırlarındaki Verçenik Dağı'nın karlı yamaçlarında yem arayan yaban keçileri havadan görüntülendi.

Verçenik Dağı'nda bulunan, nesli tehlike altındaki yaban (Capra aegagrus) ve çengel boynuzlu (Rupicapra rupicapra) dağ keçileri envanter çalışmaları sırasında Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubeye bağlı ekipler tarafından droneyle havadan görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, av ve yaban hayvanları ile yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, av hayvanlarının yaşama ortamı için iyileştirici tedbirler alınması, gerektiğinde özel avlanmanın yapılabilmesi amacıyla koruma altına alınan bölgede yaşayan keçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yem bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yem bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde kar kalınlığının nispeten daha düşük sevilerde bulunduğu aşağı bölgelere ilerliyor.

Yaşam alanlarına bırakılan yem ve meşe filizleri ile karınlarını doyuran keçiler, vahşi hayvanlardan ve kaçak avcılardan korunmak amacıyla sarp kayalıklara sığınıyor.

Yaban hayatı açısından oldukça zengin olan alandaki sarp kayalıklar, vadiler ve dağlık kesimler, keçiler dışında ayı popülasyonları ile birçok memeli ve kanatlı hayvan türlerini barındırıyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

İspir, Erzurum, Yaban, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Sokak Müzisyenine 100'er Lira

Kavgaya Müdahale Eden Polis Ekiplerine Taşlı Sopalı Saldırı: 7 Gözaltı Suriyelilerle, Türkler Arasında Savaşı Aratmayan Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 09:23:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlı Dağlarda Yaban Keçileri Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]