Karlı dağları atlarla aşıp, enerji nakil hattındaki arızaları gideriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlı dağları atlarla aşıp, enerji nakil hattındaki arızaları gideriyorlar - Son Dakika

Karlı dağları atlarla aşıp, enerji nakil hattındaki arızaları gideriyorlar

6 saat önce

VAN'da yoğun kar yağışı sonrası arızalanan elektrik nakil hatlarının onarımı, zaman zaman güçlükle de olsa aralıksız sürdürülüyor.

Karlı dağları atlarla aşıp, enerji nakil hattındaki arızaları gideriyorlar, System.String[]

VAN'da yoğun kar yağışı sonrası arızalanan elektrik nakil hatlarının onarımı, zaman zaman güçlükle de olsa aralıksız sürdürülüyor. Kapanan yollarda ekipler zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor.

Van'da 3 gün önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kapanan mezra ve mahalle yolları açılırken kar ve tipi nedeniyle elektrik enerji nakil hattında arızalar meydana geldi. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) kent genelinde 367 personel ile çalışmalarını yürütüyor. Ekipler araçların çıkamadığı zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Nurduz bölgesine giden VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve beraberindeki 5 kişilik ekip, araçlarla bir bölgeye kadar gitti. Araçların çıkamadığı bölgeye ekipler köylülerden temin ettikleri 2 at ile kar kalınlığının 1 metre olduğu bölgeye atların sırtında zorlu bir yolculuk yaparak ulaştı. Arızayı bulan ekipler kopan elektrik tellerini onardıktan sonra kırsaldaki grup mahallelere enerji verdi.

ARAÇLARIN GİDEMEDİĞİ BÖLGELERE ATLARLA GİDİYORLAR

VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde enerji nakil hatlarında arızalar meydana geldiğini, bu arızaları gidermek için Van genelinde 367 kişilik personel ile bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Özdemir, şöyle konuştu:

"Soğuk hava ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede araçlar çıkamayınca çığ tehlikesi olan bölgelere atlarla ulaşmaya çalışıyorlar. 3 bin rakımlı zirveleri aşarak enerji nakil hatlarımızın geçtiği bölgelerde meydana gelen arızaları gidermek için personelimiz canla, başla vatandaşı enerjisiz bırakmamak için yoğun bir mücadele ediyor. Nurduz bölgesine atlarla ancak gidebildik. Burası eksi 20 derecelerde. Bu bölgede 40'a yakın mahalle ve mezramız mevcut. Bu bölgede 2 bine yakın abonemiz mevcut. Bizler de ekiplerimize eşlik ettik. Bu bölge, iklim şartları zor bir bölge. Zaman zaman yollar kapanıyor. Araçların gidemediği dağlık alanlara atlarla gidiliyor. Van'da, VEDAŞ olarak Van, Bitlis, Muş ve Hakkari bölgelerinde yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veriyoruz, 650 bin abonelerimiz var. Bu abonelerimize güzel hizmet etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Toplam 8416 km bir bölgede çalışmalarımız oluyor. Van genelindeki trafo sayımız ise toplam 3154.'Halkımıza iyi hizmet götürmek için ekiplerimiz canla, başla çalışıyor."

Ekipler, araziye, yabani hayvanlar için yem ve ekmek kırıntılarını da bıraktı.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez: 2021 sonuna kadar dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz
Motorine gelen 20 kuruş indirim, pompa fiyatlarına yansımadı Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:19 Prof. Dr. Ünüvar: "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım" - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:33:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karlı dağları atlarla aşıp, enerji nakil hattındaki arızaları gideriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]