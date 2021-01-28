Karlı dağları yuva yapan hudut kahramanları görev başında - Son Dakika

Karlı dağları yuva yapan hudut kahramanları görev başında

28.01.2021 12:07
Karlı dağları yuva yapan hudut kahramanları görev başında, System.String[]

Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev alan hudut kartalları, yerli ve milli imkanlarla zorlu kış mevsimine rağmen teröristlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev alan hudut kartalları, yerli ve milli imkanlarla zorlu kış mevsimine rağmen teröristlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Derecik ilçesinin Irak sınırındaki Balkaya Dağları'nın zirvesinde kurulan Arguş-2 Üs Bölgesi'nde görev yapan hudut kartalları, zorlu kış mevsimine rağmen hain terör örgütüyle mücadelesine 7 gün 24 saat devam ediyor. PKK/KCK terör örgütü üyelerinin Irak'ın kuzeyinden ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görev yapan Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürüyor.

IRAK SINIRINDA YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceyi bulduğu 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde teröristlere geçit vermeyen askerler, yerli silahlarla donatılan bölgede adeta kuş uçurtmuyor. 2018 yılında Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığı bünyesinde kurulan üs bölgesinde görev alan hudut kartalları, ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli silah ile teknolojiden faydalanarak sınır güvenliğini sağlıyor. Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin ülkeye geçişini engelleyen kahramanlar, bölge halkının da artık huzurla köylerinde yaşamlarını idame etmelerine büyük katkı sağlıyor.

"TÜRK MİLLETİMİZİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN"

Derecik ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Balkaya Dağlarındaki Arguş-2 Üs Bölgesi Komutanı, 2 bin 400 rakımda görev yaptıklarını belirterek, "2018 yılından bu yana terör örgütü mensuplarından arındırılmış bölge olarak Balkaya Dağlarında görev yapmaktayız. Yerli ve milli teknolojilerimizle silahlarımızla her türlü hava koşulunda 7/24 hudut güvenliğini sağlamaktayız. Türk milletimizin gözü arkada kalmasın, bizler buradayız" dedi.

Teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tespit ederek yok eden Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

(Atilla İdiz - Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Hakkari, Terör, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlı dağları yuva yapan hudut kahramanları görev başında - Son Dakika


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