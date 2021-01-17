Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı - Son Dakika

Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı

17.01.2021 15:01

Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı Gaziosmanpaşa'da sokak hayvanları sahipsiz kalmadı Soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanlar unutulmadı.

Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı

Gaziosmanpaşa'da sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

İSTANBUL - Soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanlar unutulmadı. Gaziosmanpaşa belediyesi ekipleri ve gönüllü vatandaşlar sokak hayvanlarına yiyecek ve su dağıttı.

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte iyice soğuyan havada sokak hayvanları da yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması da hayvanların yiyecek içecek bulmasını zorlaştıran bir diğer etken oldu. Gaziosmanpaşa belediyesi sağlık işleri müdürlüğü ekipleri ve gönüllü vatandaşlar ilçenin 58 farklı noktasında sokak köpekleri ve kedileri için yiyecek ve su bıraktı. İlçede her gün yaklaşık 130 kilo mama kış ayı boyunca dağıtılacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da gönüllülerle birlikte sokak hayvanlarına mama dağıttı.

"Hayvanların bize Cenabı Allah'ın bir emaneti olduğuna inanıyoruz"

Sokakta kalan hayvanları beslediklerini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Şehrin kenarlarında ıssız alanlarda yemek artıklarının bulunmadığı. İnsanların çok bulunmadığı alanlara daha çok hayvanlar iştirak ediyor. Onları burada yalnız ve aç bırakmamak adına yemek dağıtıyoruz. Özellikle kadınlarımızın kendi evlerinden yemek getirmeleri bizi daha çok bu sorumluluğa itiyor. Bugün onlara eşlik ediyoruz. Zaten hayvanların bize Cenabı Allah'ın bir emaneti olduğuna inanıyoruz. Bugünlerde kar yağışı ve soğuklardan dolayı bu yemek ihtiyacı karşılanamadığı için evindeki sıcak ortamdan yemeğini alıp gelen kadınlar bizi bu sorumluluğa itiyor. Onlarla birlikte hayvanları besliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sevgi de gönülleri ısıtıyor"

Gönüllü Deniz Tuğlu ise "Sevgiyle buradayız. Bu soğukta sevgi içimizi ısıtıyor. En çok mağdur olan köpekler, kediler bir şekilde başedebiliyor onlara da yardım ediyoruz ama köpeklere ulaşmak zor. O yüzden belediyelerin yardımıyla dağ, bayır, soğuk demeden sizlerle beraber sevgi dağıtıyoruz. Sevgi de gönülleri ısıtıyor. Hiç üşümüyoruz" dedi.

Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı
Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı
Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı
Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı

Sokak Hayvanları, Gaziosmanpaşa, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü falçatayla kesip tanınmaz hale getirdi! İfadesi diğer saldırganlardan farksız değil ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz
Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi         
15:16
Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı         
14:42
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Kendisine alkol satmayan genç kadına saldırdığı korkunç anlar kamerada Kendisine alkol satmayan genç kadına saldırdığı korkunç anlar kamerada         
13:42
Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 2 kişi öldü Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 2 kişi öldü         
13:12
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi         
08:17
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 15:25:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karlı günlerde sokak hayvanları da unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei