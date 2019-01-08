Karlı Havada Eller Cepte Yürümeyin Uyarısı'

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Murat Seyit, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşları, karlı havada dikkat etmeleri gereken hususlarda uyardı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Murat Seyit, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşları, karlı havada dikkat etmeleri gereken hususlarda uyardı.



Seyit, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde özellikle zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması, dışarı çıktıklarında gerekli tedbirleri alarak yeterli kıyafetler ve giysiler giyilmesi gerektiğini söyledi. Eldiven ve bere giyilmesi konusunda vatandaşları uyaran Seyit, yoğun kar yağışına bağlı oluşacak acil hallerin özellikle yaşlılar ve çocukları daha çok etkilediğini kaydetti.



Merdiven ve yokuş gibi zeminlerde daha da dikkatli olunması gerektiğini aktaran Seyit, "Uygunsuz kıyafetler ile uzun süre soğuğa maruz kalındığında vücut ısısının düşerek soğuk ısırıkları, kısmı veya tüm vücutta donmaların yaşanabiliyor. Özellikle ıslak eldiven ve ayakkabının soğuğa maruziyeti ile el ve ayaklarda donmalar olabilir. Kısmi donma olması durumunda uzvun ani olarak ısıtmak yerine ılık su ile ısıtılması gerekiyor. Yaşlıların düşmeye bağlı kırık olasılığının fazla olduğu ve iyileşme sürecinin daha uzun sürebiliyor. Yürürken ellerin ceplerde olmaması gerektiği, dengenin sağlanması için önemli olduğu ve eller cepte iken düşmelerde travmanın şiddeti artıyor. Adımları güvenli, uygun hızda ve küçük adımlar şeklinde olması ve yola bakarak yürünmesi gerekiyor. Ayakkabı tabanlarının buzun üzerinde kaymayan malzemeden üretilmiş olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Merdiven ve yokuş gibi zeminlerde daha da dikkatli olunması gerekiyor" dedi.



Seyit, boyun ve kafa travmalarında, kazazedenin hareket ettirilmeden 112 Acil sağlık hizmetlerinden yardım talep edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. - DENİZLİ

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