Karlı havada kaplıca keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlı havada kaplıca keyfi - Son Dakika

Karlı havada kaplıca keyfi

6 saat önce

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar kaplıcalara akın etti.

Karlı havada kaplıca keyfi, System.String[]

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar kaplıcalara akın etti. Dondurucu soğuğa aldırmayan vatandaşlar açık havuzda şifa aradı.


Beytüşşebap ilçesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıcak köyündeki kaplıcalar, yılın her vakti dolup taşıyor. Kato Dağı eteklerinde bulunan kaplıca farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yılın 4 mevsimi açık olan kaplıcaya gelen vatandaşlar, burada şifa arıyor.


Cizre'den gelen Eser Yıldırım, fırsat bulduğunda kaplıcaya geldiğini söyledi. Yıldırım, "Yıllardır buraya geliyorum. Dayımla Cizre'den geldim. Karlı havalarda yüzmek, sıcak sularda olmak çok güzel" dedi.


İstanbul'dan gelen Abdulstar Akdoğan isimli vatandaş da Beytüşşebap'taki kaplıcanın Türkiye'de ender görülen kaplıcalardan biri olduğunu söyledi. Akdoğan, "Buraya yurt dışından gelenler de oluyor. İlçemiz için güzel bir velinimet. Çevrenin düzenlenmesi gerekiyor. Bakım çalışması ile burası çok daha modern bir yer olabilir. Özellikle kış aylarında buraya şifa aramaya gelen çok fazla kişi oluyor" diye konuştu. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Kato Dağı, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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