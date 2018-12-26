Karlı Havada Trafiğe Çıkacak Sürücülere Uyarılar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, sürücülerin kış koşullarında araçlarının hızını yol ve hava durumuna göre ayarlaması, araç takip mesafesini artırması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, sürücülerin kış koşullarında araçlarının hızını yol ve hava durumuna göre ayarlaması, araç takip mesafesini artırması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği bildirildi.



KGM'den yapılan açıklamada, karlı ve buzlu yolları kullanacak sürücülere uyarıda bulunuldu.



Buna göre, kışın yapılan seyahatlerde, yol güzergahında bölgesel hava ve yol koşulları hızlı değişkenlik gösterebildiği için tedbirli olunması tavsiye ediliyor.



Karlı ve buzlu yolları kullanacak sürücülerin, kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkmaması gerekiyor. Araçlara kış lastiği takılması büyük önem taşıyor.



Sürücülerin kışın seyahate çıkmadan önce güzergahtaki yol ve hava durumuyla ilgili bilgi alması, araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurması gerekiyor.



Olumsuz durumlar düşünülerek araçların yakıtlarının dolu tutulması, yedek gıda ve kış koşullarına uygun kıyafetler bulundurulması gereklilik arz ediyor. Sürücülerin, aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması önem taşıyor.



Sol şerit uyarısı



Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılan kesimlerde yola girmek için ısrarcı olunmaması, mahsur kalan araç sahiplerinin bulundukları şeridi terk etmemesi ve görevlilere yardımcı olması uyarısında bulunuluyor.



Karla mücadele araçlarının, tipi nedeniyle kapanan veya kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücülerin özellikle sol şeridi boş bırakmaları gerekiyor.



Sürücülerin kış koşullarında, araçlarının hızını ve yükünü yol ve hava durumuna göre ayarlaması, araç takip mesafesi artırması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması, şerit ihlali yapmaması ve buzlanma olan kesimlerde çok daha tedbirli ve dikkatli olması önem arz ediyor.



Hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak yorgun ve uykusuz yola çıkılmaması, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınılması ve görevlilerin ikazlarına uyulması da altı çizilen noktalar arasında bulunuyor.

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