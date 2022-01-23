Karlı havaya rağmen motorlarıyla işlerine devam ediyorlar - Son Dakika

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışına rağmen motokuryeler işlerine devam etti. Motokuryeler siparişlerine acil yazanlara seslenerek, "Motor araba gibi değil. Her tarafta kayıyor, yan yatıyor, düşüyor" dedi.

İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışı gün içerisinde de devam etti. Hava sıcaklarının da eksileri gördüğü kentte motokuryeler tüm olumsuz hava şartlarına rağmen gün boyu görevlerine devam etti. Siparişleri vaktinde yetiştirmek için zamanla yarışan motokuryeler, karlı havalarda çalışmanın zor olduğunu, motorlarının sık sık düştüğünü belirtti.

Gün içinde 3 kere düştüğünü ifade eden bir motokurye siparişlerine acil yazanlara seslenerek, "Bugün çalışıyor olmak berbat. Trafikte bir sıkıntı yok ama ara sokaklar çok kötü. Siparişlerine acil yazanlar bizi biraz daha düşünebilir. Çünkü acil istiyorlar ama motor araba gibi değil. Her tarafta kayıyor, yan yatıyor, düşüyor. Bugün 3 kere düştüm ben" dedi.

Bir başka motokurye ise şartları zor olsa bile çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bugünlerde yapacaksın bu işi. Zor oluyor ama ekmek aslanın ağzında bu devirde çalışmak lazım. Acil sipariş isteyenler de olmuyor, insanlarımız çok düşünceli bu konularda" diye konuştu.