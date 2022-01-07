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Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldı - Son Dakika

Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldı

07.01.2022 11:01

Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldıBURDUR Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Burdur'da kar yağışının yeni yılda da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olmasıyla birlikte drone destekli av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldı

BURDUR Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Burdur'da kar yağışının yeni yılda da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olmasıyla birlikte drone destekli av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Burdur Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekipleriyle birlikte Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Altındal ve Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz'ın da katılımlarıyla Yeşilova ilçesi, Eşeler Yaylası Tınaz Tepe bölgesinde hem denetim hem de yemleme çalışması gerçekleştirildi. Denetimlerde Kara Avcılığı Kanununa aykırı herhangi bir vaka tespit edilmezken karlı bölgelerde yaban hayvanlarına yönelik 500 kilogram saman ve 250 kilogram buğday ile yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldı
Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldı
Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlı kaplı dağlarda yabani hayvanlar için yem bırakıldı - Son Dakika
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